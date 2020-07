Latifa is zelf nog maar 20 jaar en nu al een rolmodel: ‘Als iemand stiller is dan anders vraag je of alles oké is

DEN BOSCH - Jongerenwerker Latifa Ndikumana (20) werkt het liefst op gevoel. Tussen de Bossche jongeren in plaats van er boven. ,,Ik wil niet de baas spelen, maar soms moet je de protocollen wel volgen’’, zegt de Gestelse. Haar grote trots is de opgeknapte muziekstudio in het jongerencentrum Zuid-Oost.

Rood! De héle muur hartstikke rood. Oké, dat was niet direct wat Latifa Ndikumana (20) voor ogen had bij de make-over van de muziekstudio in het Jongerencentrum Zuid-Oost, waar ze sociaal beheerder is. ,,Ik wilde iets heel straks qua ontwerp. Maar het was een bewuste keuze om de jongeren mee te laten denken, dus prima. Doen we een rode muur.’’

De ruimte waar teksten ingezongen kunnen worden en muziek gemixt, opgenomen en afgeluisterd is haar grote trots. Niet alleen omdat ze zelf een groot muziekliefhebber is - ‘het is echt mijn ziel’ - maar ook omdat Ndikumana weet wat muziek met de jongeren doet.

,,Sommige jongens praten bijvoorbeeld niet makkelijk. Via de muziek die ze maken en de teksten die ze schrijven kunnen ze zich toch uiten. Hun blijdschap, maar ook hun pijn en verdriet. Ik merk dat er best veel muziektalent is.’’

Een rolmodel, én een duizendpoot

Alhoewel ze zelf nog maar 20 is - net klaar met haar mbo-opleiding social work - loopt ze al zo’n zes jaar mee in het Bossche jongerenwerk. Een ‘rolmodel voor de jeugd’ wordt ze genoemd door jongerenwerk PowerUp073. Een duizendpoot ook.

Het begon met helpen bij buurtfeestjes, in de meidenclub of op scholen. Inmiddels is ze Citytrainer, Krajicek Scolarshipper en een vaste waarde bij het jongerencentrum. ,,De plek waar ik als jongere zelf ook ooit kwam”, aldus Ndikumana, woonachtig in Sint-Michielsgestel en oorspronkelijk afkomstig uit Burundi.

Quote Ik ben nu sociaal beheerder van het jongeren­cen­trum waar ik als jongere zelf ook ooit kwam. Latifa Ndikumana

,,Als sociaal beheerder ben ik het aanspreekpunt in het jongerencentrum, contactpersoon voor Farent (sociaal werk, red.), vertrouwenspersoon en moet ik spullen regelen. Jongeren kunnen hier samen eten, spelletjes doen, film kijken, fitnessen, knutselen en onder begeleiding hun huiswerk maken. Als Citytrainer leer je activiteiten voor jongeren te organiseren. Niet alleen de praktische kant, maar ook de omgang met de jongeren.’’

En die kennis kon ze weer prima gebruiken als Krajicek Scolarshipper. Vanuit de Krajicek Foundation, een initiatief van de gelijknamige oud-proftennisser Richard Krajicek, kunnen jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt een studiebeurs krijgen. ,,1000 Euro voor 100 uur vrijwilligerswerk. Dat geld mag je bijvoorbeeld gebruiken voor een laptop voor school.’’

Ver, ver buiten haar comfortzone

Gewapend met een tas vol materialen organiseert Ndikumana buitensportactiviteiten op de Krajicek Playground bij het Taxandriaplein in De Muntel. Slagbal, voetbal, trefbal, dat soort dingen. ,,De eerst keer dat ik daar kwam, werd er echt zo gekeken van ‘wie is dat?’ Ik ben flyers uit gaan delen bij het cafetaria en De Hobbel (speluitleen, red.) en heb contacten gelegd in de buurt.’’

Volledig scherm Jongerenwerker Latifa Ndikumana: ,,De kleinste dingen kunnen veel betekenen voor een jongere. Meer dan je soms door hebt.’’ © Marc Bolsius Ver, ver buiten haar comfortzone. ,,Ik wil mezelf uitdagen. Daar wordt het werk leuker van. Nu zitten we op gemiddeld twaalf kinderen die meedoen en weten ze wie ik ben. Als ze me nu op het sportveld zien, is het van ‘hee Latifa!’ Daar ben ik trots op.’’

,,Wat ik van dit werk leer, is dat ieder mens anders is. En dat je dus ook niet dezelfde aanpak bij iedereen kunt toepassen. De kleinste dingen kunnen veel betekenen voor een jongere. Meer dan je soms door hebt. Dat je het merkt als iemand stiller is dan anders en vraagt of alles oké is. Door alleen al te vragen hoe het gaat, geef ik een erkenning aan zijn of haar gevoel. Een goede ondersteuning betaalt zich later uit.’’

De baas uithangen past haar niet - ‘ik wil geen wijsneus zijn’ - maar soms moet ze haar professionele pet toch opzetten. ,,Best een dilemma, omdat zo’n jongere je in vertrouwen neemt en je wilt die vertrouwensband niet schaden. Ik ben nu sociaal beheerder, maar dat is nog niet echt wauw of zo.’’

Waar een wil is, is een weg, weet ze

,,Na de zomer wil ik fulltime gaan werken als jongerenwerker en een hbo-opleiding social work gaan volgen. Als het hoger kan, waarom niet. Dat houd ik de jongeren ook voor bij het maken van muziek: ‘Jouw stem en talent doen er toe’. Waar een wil is, is een weg. Die creëer je voor jezelf, ongeacht het obstakel.’’

Geldt ook voor haarzelf. In oktober wil ze een Bosch’-brede activiteit organiseren waarin alles samenkomt. Jongerenwerk, muziek en talentontwikkeling. ,,Het idee is een schrijverskamp met workshops en de mogelijkheid om te netwerken. Met aan het slot van de week een eindproductie. Zo’n activiteit voor de hele stad, dat is mijn droom.’’