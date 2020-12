Laura's hit was er zonder corona nooit gekomen

ROSMALEN - Toen Olga Passchier spontaan een gedicht maakte over de lockdown, ontstond er een golf van sympathisanten voor de Noordwijkse die er anders nooit was geweest. Een van hen is de Rosmalense Laura de Bekker.

Toegegeven: het begon allemaal met frustratie. Frustratie om een kleine groep BN'ers die zeiden #ikdoenietmeermee. Het zorgde ervoor dat de woorden in het hoofd van Olga Passchier (42) omhoog kropen, dat haar vingers jeukten om óók iets te zeggen, maar dan op papier. Een gedicht met de strekking #ikdoenwelmee.

Passchier verhaalt over het verlangen naar de tijd dat alles weer normaal wordt. Dat groene snottenbellen weer mogen, we ziek mogen zijn zonder paniek, weer mogen aanraken en voelen, we weer mogen gillen en zingen met elkaar. ,,Het gekke is dat ik eigenlijk helemaal niet zo van het knuffelen ben, maar het nu mis. Zelfs die ongemakkelijke omhelzing mis ik."

Passchier studeerde aan het conservatorium in Rotterdam (Codarts) en is nu theatermaker, zangeres en schrijver. Toch deelde ze niet snel iets van haarzelf op haar Facebookpagina. ,,Voorstellingen regisseren is wel iets anders dan een gedicht van mezelf de wereld in slingeren. Toch voelde ik dat het goed was, dat meer mensen het mochten zien."

Grootser te denken

Op Facebook werd het gedicht in korte tijd vele malen gedeeld. ,,Pas toen begon ik grootser te denken. Eigenlijk zonder er verder over na te denken, vroeg ik onder het bericht wie het op muziek kon zetten?"

Dat bericht las de Rosmalense Laura de Bekker (zangeres, singer-songwriter en zangpedagoge op het conservatorium in Rotterdam en oud-docent van Passchier). ,,Ik zat in de tram op weg naar school en dacht: ja, dat ga ik doen."

Thuis ging ze ervoor zitten en tot haar grote verbazing leek de eerste versie meteen de juiste te zijn. Een schot in de roos, ook volgens Passchier. ,,Kippenvel!"

Natuurlijk nul budget

Dan ook doorpakken, vond De Bekker. ,,Vrienden benaderen, want er was natuurlijk nul budget. We zaten allemaal zonder werk thuis." Gelukkig werkte iedereen belangeloos mee. Het toch al lege theater, de pianist, de fotografen en beeldend kunstenaars die hun materiaal aanleverden voor de videoclip.

Oud-klasgenoten

En op het moment dat de kleinkunstversie van Anders online ging, meldden ook oud-klasgenoten zich die samen wilden zingen, omdat ze dat zo erg missen. ,,Het mooie is dat we zonder corona geen tijd voor zo'n project hadden gehad. Nu waren we blij met de afleiding en werden oude contacten weer hersteld!"

Het resultaat? Behalve een prachtige kleinkunstversie, die inmiddels bijna 25.000 keer bekeken is, staat nu ook een vijfstemminge close harmony versie online (Anders dan Anders), belangeloos gearrangeerd door docent Hans Cassa. Zodat ze, totdat alles normaal wordt, toch samen kunnen blijven zingen.

Volledig scherm Laura de Bekker heeft muziek op een coronagedicht gemaakt en dat is bijna 20.000 keer bekeken op Youtube. © Marc Bolsius