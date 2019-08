Leefbaar wil aanpak overlast ganzen in Den Bosch

Volgens Mees ligt bijvoorbeeld het grote groene veld tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis bezaaid met uitwerpselen. ,,Kinderen kunnen er niet meer spelen.’’ De partij wijst er op dat hondenbezitters worden geacht de uitwerpselen van hun dier op te ruimen maar dat wordt nu vaak genegeerd. ,,Immers het veld ligt toch al vol met poep, is de redenering.’’ Ook het gebied rond de rivier de Aa in de wijk Oost en het strandje bij de Groote Wielen zou sprake zijn van overlast.

Kop-staart-botsing

Mees: ,,We zien grote groepen ganzen regelmatig drukke verkeerswegen oversteken. Onlangs nog was er bijna sprake van een kop-staart botsing doordat een auto vol in de remmen moest voor overstekende ganzen. Daarnaast kunnen ganzen zich, met name in het broedseizoen, zich agressief gedragen. Er zijn voorbeelden van kinderen die niet over het fietspad durven als ganzen zich daar ophouden.’’