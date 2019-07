Leefbaar wil weten hoe het met het Bossche winterevenement 2019 staat

In maart liet het college van B en W weten tevreden te zijn over het evenement in 2018, op enkele schoonheidsfoutjes na. De gemeente organiseerde met de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch en Hoteloverleg en Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch (SOCH) het evenement. Nadat na een jaartje soebatten met onder anderen de stichting van Nicole Vermolen (organisatie 2017) uiteindelijk niets opleverde. Het zorgde er onder meer voor dat ook het tv-programma Joris Kerstboom niet in Den Bosch opgenomen werd.