‘Leefbaarheid van Vinkel is gebaat bij kleinere woningen’

VINKEL - Boerderijen en vooral grote vrijstaande eengezinswoningen. Voor wie Vinkel nadert is dit het beeld van de bebouwing. In de kern zelf staan her en der nog wat kleinere huizen, vaak in een blok. Maar het is toch vooral groot en met een flinke tuin. Best eenzijdig.

Voor starters op de woningmarkt lijkt er niet zoveel te halen in het dorp, hoewel in de Vinkelse Slagen een handvol goedkopere woningen is gebouwd. Daarom leek het plan voor de bebouwing van het leegstaande terrein van De Dorsvlegel met 26 huurappartementen een mooie aanvulling op het woningaanbod. Maar juist dit plan zorgt voor de nodige onrust. Buurtvereniging De Brug, omwonenden van De Dorsvlegel, zit niet op dit plan te wachten. En passant sprak ze voor de rest van Vinkel, die er volgens de vereniging ook niet op zit te wachten.

Maar wie zijn oor in het dorp te luisteren legt, hoort dat er wel degelijk behoefte is aan kleinere woningen en appartementen. ,,Er is een probleem voor oudere mensen met grote huizen en tuinen”, zegt huisarts Jos van de Sande. ,,De huizen zijn vaak afbetaald en men wil het liefst aanpassen of verkopen. Maar als ze verkopen moeten ze het dorp uit en dat willen ze niet. Er zijn hier amper alternatieven om kleiner te kunnen wonen, maar de behoefte is er wel.”

Noodgedwongen in Berlicum

Van de Sande is juist op weg naar Berlicum. Een paar oud-dorpsgenoten zijn noodgedwongen naar het buurdorp uitgeweken omdat daar wel kleinere appartementen zijn. ,,Ze wilden wel bij onze praktijk blijven”, zegt de huisarts. Hij is zelf bezig om in Vinkel een nieuw gezondheidscentrum te bouwen voor zijn praktijk en een aantal andere zorgverleners. ,,Daarin komen ook twee appartementen.” Daaraan is volgens hem dus zeker behoefte. ,,Ook met het oog op de leefbaarheid. We moeten toch zorgen dat deze mensen in het dorp kunnen blijven. Als huisarts ben ik óók ondernemer en zie ik ze liever niet naar een ander dorp verkassen. Bovendien hebben ze hier hun mantelzorgers bij de hand en dat wordt elders veel lastiger.”

Integriteit

Toch ligt het plan gevoelig. Zelfs de integriteit van wethouder Roy Geers is ter discussie gesteld. Want hij behoort tot dezelfde partij Rosmalense Belang als Annemiek van Gerven, van de familie die het Dorsvlegel-plan heeft laten maken. Maar die integriteit is volgens burgemeester Mikkers niet in het geding.

Gevoelig dus, maar het is niet de talk of the village: ,,Er wordt wel over gesproken, maar het is zeker niet het gesprek van de dag”, zegt Helma van de Ven van dorpshuis ‘t Zijl. Het plan lijkt daarom vooral gevoelig te liggen in het zuidelijk deel van de Brugstraat.

Grote tuin wordt te veel

Wat vinden ouderen in het dorp, een belangrijke doelgroep voor de appartementen er eigenlijk van. Antoon van den Elzen van de Katholieke Bond van Ouderen moet daarvan zeker iets weten. Hij komt met andere vrijwilligers veel over de vloer bij ouderen en adviseert ze hoe ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ooit is die zelfstandigheid natuurlijk niet meer vanzelfsprekend. ,,In die gesprekken horen we ook vaak dat het vrijstaande huis en de grote tuin te veel worden. Dat ze graag kleiner willen gaan wonen. Maar waar? Een patiowoning, appartement? Het is er niet in het dorp.”

Acht Vinkelse 70-plussers beamen dat even later. Ze hebben net een kop koffie gedronken in dorpshuis ‘t Zijl. Als lid van de jeu de boulesclub van de KBO gooien ze elke week de ballen op de twee banen voor het dorpshuis. Dikke zeventigers zijn het, stug op weg naar de tachtig. Voor hen is de vraag om aangepast te kunnen wonen actueel aan het worden.

Doe mij maar een klein tuintje

De meesten wonen nog in grote vrijstaande woningen, decennialang al. Een aantal heeft die in de loop der jaren aangepast, zoals Anneke de Looijer en Toon van Zoggel. Zodat er al een slaapkamer op de begane grond is. Levensbestendig heet dat en het maakt het zelfstandig blijven wonen wat makkelijker. Maar die tuin blijft groot en op langere termijn zou kleiner wonen zeker een uitkomst voor ze zijn. Of dat dan in een appartement op een verdieping moet? ,,Nee liever niet”, zegt Anneke. ,,Doe mij maar begane grond en een klein tuintje.”

,,Ik ga het liefst rechtstreeks naar Jozefoord in Nuland”, zegt Toon van Zoggel. Hendrik van de Rijt woont nog in een deel van zijn boerderij, de dochter in de andere helft. ,,Mijn vrouw is vanwege ziekte drie dagen in de week overdag in Laverhof in Heeswijk.” Hendrik hoopt dat hij uiteindelijk weer samen met haar kan wonen, desnoods in een appartement.

Vreemd volk

Eén van de jeu de boulers deze middag is eigenlijk vrimd volluk, want hij komt uit Oijen. Theo de Kleijn woont nog geen jaar in een appartement boven de Coop. In Oijen wilde hij niet blijven wonen. Hij zocht de hele regio af naar een patiobungalow met een tuintje. Toen kwam onverwacht in Vinkel een appartement aan de Brugstraat voorbij. Geen minuut heeft Theo er spijt van gehad: ,,Ik ben blij dat we niet aan een patiobungalow hebben kunnen komen. Ik woon hier heel goed.”