Leeggeroofde auto’s en gejatte bumpers: bewoners Paleiskwartier zijn het zat en willen buurtwacht

,,Ik ben best een ondernemend type. Ik kan wel gaan klagen, maar je kan er ook iets aan doen", zegt Van der Sluijs in zijn appartement in het Paleiskwartier. Vanaf zijn balkon, of ‘De Uitkijktoren’ zoals hij zelf zegt, kijkt hij uit op een groot gedeelte van de wijk die de afgelopen maanden doelwit was van criminelen. In garages onder flats was menig auto onveilig voor dieven die het voorzien hadden op airbags of waardevolle spullen die in de voertuigen lagen. Maar ook fietsen werden zonder pardon meegenomen.