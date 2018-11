Leerling opgepakt op verdenking van brandstichting op Bossche Vakschool

VIDEO Celbrand in PI Vught: gevangene met spoed naar ziekenhuis

9:07 VUGHT - Een gevangene is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een brand in een cel in de PI in Vught. Dat gebeurde iets na drie uur vannacht. Brandweerkorpsen uit Vught en Cromvoirt kwamen met spoed ter plekke om de brand te bestrijden.