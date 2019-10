Leerlingen Molenven en Koningslinde Vught: ‘Mogen wij alsjeblieft een goede basketbalpaal’

De twee scholen zitten sinds vijf jaar in één schoolgebouw maar waren in de beginjaren eigenlijk elkaars concurrent. De nieuw opgerichte school Koningslinde snoepte leerlingen af van het Molenven. Inmiddels is de situatie gestabiliseerd, lijken de scholen elkaar steeds meer te vinden én willen nu ook de leerlingen tijdens de pauzes graag samen kunnen spelen. ,,Dat is wel tien keer per week. Dat willen wij niet alleen heel graag maar heel veel kinderen van onze school. Zij zijn er ook heel enthousiast over. We willen meer samen spelen als twee scholen. Dat willen we samen regelen en er samen van genieten.”