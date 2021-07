Leerlingen Sint-Janslyceum worden ‘leraar’ op Bossche basisscholen om achterstanden weg te poetsen

Provincie­huis woensdag open: boeren welkom voor worsten­brood en koffie, medewer­kers geadvi­seerd thuis te werken

6 juli DEN BOSCH - Het provinciehuis is woensdag 7 juli geopend, maar medewerkers is geadviseerd om thuis te werken vanwege het boerenprotest dat is aangekondigd. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur worden er boeren verwacht op het provinciehuis.