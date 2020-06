Leerlingen Van Maerlant kiezen nadrukkelijk mee in nieuwbouw aan Onderwijsboulevard

En nu is dus gekozen voor nieuwbouw. ,,Omdat renovatie van de school te duur werd’’, klinkt het simpelweg uit de mond van algemeen directeur Fleur Cerini. ,,Het pand nu heeft veel gangen en hoge plafonds. En omdat de renovatie van de baan was, hebben we onze eisen en wensen voor nieuwbouw aangepast op nieuwe kansen voor het onderwijs.’’



‘We’ is in dit geval niet alleen de directie en bestuurder Ons Middelbaar Onderwijs, maar vooral ook de leerlingen die dus ook in de werkgroep zaten. Cerini: ,,Leerlingen hebben bij de inrichting een grote rol gespeeld. Er komen in de nieuwbouw nauwelijks gangen maar vooral veel ruimten waar leerlingen alleen, samen of in grote groepen kunnen werken. En er komen creatieve ruimtes die er net even anders uit ziet.’’