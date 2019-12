Leerlingen van Rodenborch College in Rosmalen halen achtduizend euro op voor Serious Request

ROSMALEN - De 48-uurs actie voor 'Serious Request the Lifeline' in het 'Rosmalen Rode Kruis Huis' heeft achtduizend euro opgeleverd. Mila van Alebeek (16), Stephan Duffhues (17), Jippe van der Heiden (17) en Tieme de Laat (17) lieten zich van vrijdag- tot en met zondagmiddag in een leegstaand winkelpand in het centrum opsluiten voor het goede doel tegen mensenhandel. Het kwartet werd zondagmiddag na 48 uur bevrijd door wethouder Roy Geers.

De vier overhandigen de Rosmalense cheque zondagavond bij het chequepoint in Raalte aan twee van de zes dj's van 3FM Serious Request the Lifeline die in estafette van Goes naar Groningen lopen.

,,Hoe dat voelt? We gingen vrijdag naar binnen met het idee dat er hopelijk wat mensen zouden komen kijken en we enkele duizenden euro's op zouden halen. Achtduizend is geweldig", zegt Tieme die zaterdag in het 'Rode Kruis Huis' ook nog eens 17 werd. ,,Ik heb zeker zes taarten en oliebollen gehad."

Volgens de organisatie kwamen er in twee dagen een kleine duizend mensen op de been voor de 48-uurs-actie in Rosmalen.

Erg dankbaar voor donaties

,,De leukste? Twee meiden hebben bij OJC en op andere plekken mooie armbandjes tegen mensenhandel en voor 'Serious Request the Lifeline' gemaakt. Ze hebben 83 euro opgehaald", aldus Mila. ,,Ik ben alle mensen die hebben gedoneerd erg dankbaar."

,,Ik vind het fijn dat we op deze manier kunnen helpen", aldus Jippe. ,,Leerlingen en leraren van Het Rodenborch hebben onder meer een sponsorloop en een loterij georganiseerd. Hart van Rosmalen heeft ook een flink bedrag gedoneerd.

Voor Stephan is de 48-uurs actie zeker 'voor herhaling vatbaar'. ,,Jammer dat het nu voorbij is", zegt hij. ,,Mijn hoogtepunt? Een erotisch kerstverhaal dat een leraar voor ons had uitgeprint. We hebben het verhaal rond middernacht voorgedragen toen de kleine kindjes al op één oor lagen.”

3FM dj Eva Koreman sprak met Mila voordat ze het huis in ging