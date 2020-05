Lef met woningbouw in Den Bosch

In het plan voor de komende jaren, vastgelegd in de woonvisie, is niet alles tot in detail vastgelegd. Politici spreken graag van een richting, waar het voor wie, hoe en wat nogal eens ontbreekt. Geers geeft in de visie in ieder geval voldoende voorbeelden aan waarmee het (nieuwe) wonen in Den Bosch aan de slag kan. Of dat nu de huurders zijn, de corporaties zelf, de projectontwikkelaars of de makelaars.