Legionella gevonden in waterzuivering Den Bosch

Oorzaak defecte parkeerau­to­ma­ten onbekend; gemeente kan veroorza­kers aansprake­lijk stellen

13:16 DEN BOSCH - Het is nog steeds niet duidelijk waardoor op 1 en 2 december parkeermachines in de Bossche parkeergarages St.-Jan, Wolvenhoek en Sint Josephstraat defect waren. Bezoekers konden gratis parkeren waardoor de gemeente ruim 67.000 euro is misgelopen. ,,Betrokken partijen worden eventueel aansprakelijk gesteld’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.