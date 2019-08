Legionellabacterie in sporthal De Hazelaar Rosmalen

Gebruikers van de hal mogen niet douchen. Ook wordt sporters afgeraden om uit de kranen te drinken. De gemeente laat de leidingen doorspoelen en controleert of de bacterie nog aanwezig is.

In de Hazelaar is vaker legionella aangetroffen, onder meer in 2002. Vaste gebruikers van de hal zijn onder anderen OJC Turnen en basketbalclub Black Eagles.

De gemeente controleert regelmatig haar sporthallen op aanwezigheid van legionella, zegt een woordvoerder. ,,In een deel van waterinstallatie van de Hazelaar is bij een controle legionella geconstateerd. Dat deel van het leiding waar de legionella is geconstateerd, is direct buiten gebruik gesteld en behandeld. De douches worden pas weer vrijgegeven als de her-testen in het onderzoekslaboratorium goed zijn.”

,,Regelmatig zijn er controles en worden preventieve maatregelen genomen. We zijn extra alert na vakanties en warme perioden. De accommodaties die de laatste 10 jaar zijn gebouwd, zijn voorzien van automatische spoelsystemen waardoor de kans op een legionella besmetting sterk gereduceerd wordt. In de oudere accommodaties worden de preventieve maatregelen bijgehouden in een logboek.”

Legionellabacterie

- De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken.

- Mensen die meer kans hebben om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers. Longontsteking door Legionella komt bijna nooit voor bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar.