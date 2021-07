‘Lego station Vught’ 120 keer gebouwd; bedenker schenkt opbrengst aan NM Kamp Vught

Fontein spettert al op nieuw Mercurius­plein

20 juli BERLICUM - Wat kinderen van de basisscholen in Berlicum en Middelrode het liefste wilden? Een waterval of een fontein op het splinternieuwe Mercuriusplein in Berlicum. Een waterval werd wat te gortig. Maar die fontein, die is er nu. Wethouder Ed Mathijssen en kinderburgemeester Madelief Houtman openden de kraan. En nu spettert het er vrolijk op los op het plein.