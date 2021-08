Legohuisjes langs de Maas

ENGELEN - Architect Sjoerd Soeters deed voor het ontwerp van ‘kasteel’ Heesterburgh in de Haverleij inspiratie op in Frankrijk, in talrijke dorpjes. De bouw verwijst verwijst naar historische verhoudingen: kasteelheren die hoog in hun toren wonen en neerkijken op de dorpelingen. Vanuit de lucht lijken de woningen en de burcht langs de Maas op legoblokjes, langs een weg die zich door het woongebied slingert. De bouw van het achtste kasteel, 49 huizen, 22 apartementen en 2 penthouses, in de Haverleij is zo goed als klaar. Het laatste kasteel komt op korte afstand te liggen: Oeverhuijze, een carré van woningen. Dan telt De Haverleij uiteindelijk, inclusief ’t Slot, zo'n 1150 woningen. Luchtfoto Bart Meesters