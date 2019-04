Lekkage leidt tot schade aan vloer indoorhal Prins Hendrik; aannemer is aansprakelijk volgens Vughtse sportclub én gemeente

Politie over festival Kingsland in Den Bosch: ‘Het is rustig en goed verlopen’

12:48 DEN BOSCH - Festival Kingsland dat zaterdag op de Bossche Pettelaarse Schans werd gehouden is volgens de politie goed en rustig verlopen. ,,Er is een gebruikershoeveelheid drugs in beslag genomen. En een vrouw heeft aangifte gedaan van mishandeling. Ze zegt te zijn geslagen door een haar onbekende bezoeker. Het onderzoek heeft niets opgeleverd.’’ Dat zegt een woordvoerder van de politie maandagmiddag over het evenement waarvoor zo'n 15.000 kaarten zijn verkocht.