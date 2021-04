Lekker dan, net nu afstuderen voor een baan in de horeca of evenementenbranche

In plaats van aan de slag te gaan bij een grote organisator van festivals, zoals eigenlijk haar plan was, hoopt Lieke van Dalen (22) uit Brakel bij het cateringbedrijf te blijven waar ze nu stage loopt. In juni studeert ze af aan de 3-jarige mbo-opleiding Medewerker evenementenorganisatie. ,,Als er in de zomer weer meer kan en mag, kan ik blijven, maar omdat dat nog onzeker is, kunnen ze me nu nog niks toezeggen.’’