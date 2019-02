Lekker doorslapen, nachtoppas Jerney staat wel op voor de huilende baby

'Zorgwekken­de' verdwij­ning van Bart van Betuw uit Rosmalen is één groot raadsel: 'Waar is hij gebleven?’

31 januari DEN BOSCH/ROSMALEN - De politie maakt zich ernstig zorgen om het welzijn van de vermiste Bart van Betuw. De 53-jarige man uit Rosmalen is al bijna een maand spoorloos. Zijn familie en vrienden hebben geen idee waar hij is gebleven. De recherche doet donderdag een nieuwe oproep aan ‘iedereen die meer weet over deze zorgwekkende verdwijning’.