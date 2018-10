Leon van Rossum uit Vught biljart in 42 uur vijftig kerstpakketten bij elkaar voor minderbedeelden

De definitieve opbrengst van zijn bijzondere prestatie is nog niet bekend maar volgens Mario Gevers van de organisatie staat de teller momenteel op 2268 euro. ,,De definitieve opbrengst wordt deze week verwacht. Het einddoel, het schenken van vijftig goedgevulde kerstpakketten aan gezinnen die dat goed kunnen gebruiken, is in ieder geval gehaald", aldus Gevers.

Ceulemans

Van Rossum biljartte onafgebroken tegen diverse tegenstanders. De meest bijzondere was ‘Mister 100' Raymond Ceulemans. Een Belgisch carambolebiljarter die 35 keer wereldkampioen (23 keer in het driebanden) werd, 48 keer Europees kampioen en 61 keer kampioen van België.

Voedselbank

Stichting MariTon is opgezet door Marion de Koning uit Vught. Zij heeft zich als doel gesteld gezinnen met een minima inkomen, die net buiten de voedselbank vallen, te helpen waar dat nodig is. Dit kan zijn: voedsel, fietsen, huishoudelijke apparaten maar ook eventueel financieel. De Koning is ontzettend blij dat Van Rossum voor MariTon heeft gekozen als goed doel. ,,Een zeer mooi bedrag dat wordt besteed aan kerstpakketten voor minder bedeelde gezinnen. Het is bijna niet te geloven. De prestatie die Leon heeft geleverd. We zijn hem ontzettend dankbaar en namens mij ook alle gezinnen. Zij zullen een mooie kerst hebben. Het doel is bereikt.”