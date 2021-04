Leuk, leren wat ondernemen is, maar in de praktijk komen de échte vragen

Zorgen over papieren historie Den Bosch, omdat België een beetje ver weg is

19 april DEN BOSCH - Dát het Stadsarchief van Bloemenkamp naar de voormalige Jacobskerk zou verhuizen stond al langer vast. Daar is de Bossche politiek dan ook vol lof over. Dat er voor het archiefdepot met acht kilometer aan (papieren) historie over de stad nog geen plaats gevonden is, baart wat meer zorgen.