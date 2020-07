Leven Bossche Ankie werd breekbaar suikerglas: ‘Niemand vroeg meer hoe het met me ging’

Bossche Ankie van den Bogaert (23) keek vijf jaar geleden bijna de dood in de ogen. Over die levensbedreigende periode, het herstel én ook het onbegrip maakte ze een afstudeerfilm . Het leven als een breekbaar stuk suikerglas.

DEN BOSCH - Ze is één brok energie, Ankie van den Bogaert. Ze spreekt met een sneltreinvaart alsof ze tijd moet inhalen. Misschien is dat ook wel zo. Want haar leven stond een paar jaar geleden even stil. Een bacteriële infectie werd haar op 18-jarige leeftijd bijna fataal. Wat begon als een griep bleek na onderzoek in het ziekenhuis een levensbedreigende ziekte. ,,Aanvankelijk leek het een zware griep. Ik had hoge koorts, hallucineerde. Uit bloedonderzoek kwam een bacteriële infectie. Ik moest zeker een paar weken opgenomen worden, zeiden ze.”

De infectie werd veroorzaakt door de staphylococcus aureus bacterie. Een bacterie die veel mensen gewoon bij zich dragen, op de huid en in de neus. Ze veroorzaakt normaal gesproken geen ziekte. Maar bij beschadiging van de huid of slijmvliezen kunnen infecties ontstaan. ,,Dat zo'n bacterie via een klein wondje naar binnen kan komen, daar sta je nooit bij stil.”

Haar jonge lichaam moest hard vechten tegen de bacterie, geholpen door hoge doseringen antibiotica. Maar toen de bacterie ook haar organen bereikte gingen alle alarmbellen af. Als haar hart geïnfecteerd zou raken, werd het levensbedreigend. De artsen konden dat maar net voorkomen. Heftige weken voor Ankie, en niet minder voor haar ouders en broers. ,,Ik heb het zelf vooral van horen zeggen. Ik was de eerste weken te ziek en versuft. Maar serieus was het. Mijn broers vroegen zich af of het wel goed zou komen met me.”

Weerloos onderzoeksproject

Bijna drie maanden lag ze in het ziekenhuis. ,,Ik voelde me soms een weerloos onderzoeksobject. Voor mijn gevoel bogen zich elke dag zes artsen over me heen om me van top tot teen te onderzoeken.” Nadat ze nog een maand thuis aansterkte, ging Ankie alweer naar school, Sint-Lucas in Boxtel. Vergezeld van een infuuspomp voor de antibiotica. ,,Ik wilde vooral geen achterstand oplopen in mijn studie. En tegen iedereen zei ik dat het wel ging. In de schoolvakanties haalde ik mijn stages in. Het was onverantwoord.”

Niemand vroeg meer hoe ik me voelde

,,Toen die infuuspomp uiteindelijk verdween, was voor de buitenwacht mijn ziekte ook over. Al die aandacht die ik had gekregen was ineens voorbij. Maar voor mij was die ziekte er nog wel degelijk. Alleen vroeg niemand meer hoe ik me voelde. Terwijl ik daar juist veel behoefte aan had. Want mijn onbezorgde leven en de vanzelfsprekendheid van gezond zijn was er niet meer. Ik ben nu nog veel bezig met mijn ziekte. Bij elk steekje denk ik: het zal toch niet? Die angst wordt wel minder, maar of die ooit weg zal gaan?”

Eerst dacht ze nog dat het aanstellerij was, dat het aan haar lag, dat ze dat gevoel had, en zocht psychische hulp. Toen bleek dat er veel meer ex-patiënten zijn die dat zo ervaren; een zwart gat na hun ziekte. Dat ze zich onbegrepen voelen in hun onzekerheid. ,,Het is wel fijn om te zien dat ik dus niet gek ben.”

Handle with care

Van den Bogaert besloot daarop deze ervaringen als onderwerp te nemen voor haar afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Rotterdam. In de film Handle with care maakt ze van suikerglas een orgaan. ,,Om aan te geven hoe fragiel onze gezondheid is, ons lichaam. Door een klein duwtje kan het zo in 100.000 stukjes uiteenvallen. Dat besef ik nu als geen ander. Ik wil niet alleen míjn verhaal vertellen, maar vooral voormalige patiënten helpen.”

Ze is met haar film een van de genomineerde afstudeerprojecten voor de Drempelprijs van de gemeente Rotterdam.