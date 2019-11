Leven met een nieuwe knie: na 7 maanden sloeg Hans Schuurmans uit Vught weer voorzichtig een balletje

Schuurmans: ,,De problemen zijn eigenlijk dertig jaar geleden al begonnen. Ik zat in het leger, sportte veel en na een blessure is aan de rechterkant mijn meniscus eruit gehaald. Na verloop van tijd kreeg ik last van slijtage aan mijn knie. Het was zelfs zo erg dat ik moest stoppen bij de vrijwillige brandweer bij ons in Vught, het was niet meer verantwoord om mij in te zetten. Er moest iets gebeuren. Na onderzoek bleek mijn rechterknie versleten en mijn linker was ook niet meer zo best. Voordat ik met een ziekenhuis in zee ging, heb ik veel informatie verzameld. Op advies van een tennisvriend kwam ik bij dokter Oostveen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch terecht. Een arts met ervaring die mij beloofde dat ik na een half jaar weer op het tennisveld zou staan. Uiteindelijk heeft hij een maand gelogen, na zeven maanden sloeg ik heel voorzichtig mijn eerste balletje weer.”