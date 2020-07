Levende legendes rijden de Brabantse Ronde van Frankrijk

Overval op betonbe­drijf Marcolina in Den Bosch, man heeft geld meegenomen

15:19 DEN BOSCH - Aan de Boksheuvelstraat in Den Bosch is dinsdagmiddag rond 14.45 uur een overval geweest op het bedrijf Marcolina Terrazzo en Betron. De dader is een man. Hij heeft een greep in de kassa gedaan en een bedrag meegenomen. Hij heeft geen geweld gebruikt en ook geen wapen.