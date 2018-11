Levensgevaarlijk: ijzerdraad over fietspad gespannen in Empel

Opnieuw autobrand aan de Derde Rompert in Den Bosch

10 november DEN BOSCH - Aan de Derde Rompert in Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de tweede keer in korte tijd een auto in vlammen op gegaan. Rond 03.50 uur kregen brandweer en politie de melding van de autobrand binnen. Bij aankomst van de brandweer stond een geparkeerd busje aan de voorzijde in brand.