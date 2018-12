Levensgevaarlijk, vandalen spuiten afvoerpijpen van verwarming in Berlicum dicht met pur

BERLICUM - Vandalen hebben niet in de gaten dat ze levensgevaarlijke rotgeintjes uithalen in Berlicum. En in de supermarkt is het inmiddels het gesprek van de dag. Onverlaten spuiten roosters dicht met pur en doen dat ook met de afvoerpijpen van CV-installaties zoals aan De Romme in Berlicum.

Een zwangere moeder in een hoekhuis aan De Romme heeft het gelukkig overleefd. Maar als ze een oudere CV-installatie had gehad, was die niet vanzelf uit gesprongen en was ze wellicht overleden aan koolmonoxide-vergiftiging.

De meldingen staan inmiddels ook op Facebook bij Balkumse Beer en Blik op Sint-Michielsgestel. Daar staat te lezen: ,,Dat het een lage en levensgevaarlijke ‘grap’ is moge duidelijk zijn. Indien u iets soortgelijks signaleert, bel eerst 112 en probeer een foto te maken. De melding is: Er schijnen op diverse plekken rookgasafvoeren, luchtroosters en deuren met pur dicht gespoten te zijn rond om De Romme, Pastoor van den Boomstraat en Kerkwijk.”

Een aanvulling van een bewoner van de Hoogstraat: ,,Gisteren bij de auto van mijn zoon geparkeerd aan de Veedijk vlak bij de Prins, pur in uitlaat gespoten. Gelukkig er nog uit kunnen krijgen. Opletten dus.”

De schrik zit er bij de bewoners van De Romme goed in. Zulke ‘grappen’ kunnen uitmonden in poging tot doodslag. Ardine Bakker: ,,Het is een tijd rustig geweest. In het verleden werden hier wel eens spiegels van auto's getrapt en autoruiten kapot gemaakt. Nu is het dit. Ze hebben geen idee hoe gevaarlijk dat is", zegt Ardine, zelf met een kinderwagen ‘gevuld’ met een vier maanden oude baby erin.

Volledig scherm In de afvoerpijp van de CV bij het hoekhuis van De Romme zijn nog pur-resten te zien. © Domien van der Meijden

Ook Jan Lips van het wooncomplex aan De Romme is geschrokken. ,,We houden het nu goed in de gaten als Vereniging van Eigenaren. Ik heb de buitenkant van de CV-afvoer bij Cindy schoongemaakt. En haar vriend de binnenkant van de afvoerpijp. Vandalen weten echt niet wat ze doen met het dichtspuiten van dit soort afvoeren. Levensgevaarlijk.”