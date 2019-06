‘Levensgevaarlijke gaten’ in de weg in Den Bosch door weggehaalde putdeksels

Gestelaar (31) voelt zich bedreigd door motorbende en steelt revolver van vader

12:10 DEN BOSCH - De Gestelaar (31) dacht vorig jaar dat een motorbende achter hem aan zat. Volgens hem pakte de politie dat niet goed aan. Daarom nam hij zelf maatregelen. Hij ging er vandoor met de revolver die zijn vader thuis in een kluis had opgeborgen. Tijdens een huiszoeking vonden agenten het wapen dat was geladen met zes kogels. Woensdag stond hij terecht.