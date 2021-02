Levi bereikt oma in Vught na 7 dagen wandelen: ‘Ik moest bijna huilen toen ik haar zag’

Coronabe­smet­ting haalt streep door Kenderkar­na­val in Keiespel­lers­durp Helvoirt

16 februari HELVOIRT - De commissie Kenderkarnaval in Keispellersdurp Helvoirt had een pracht van een coronaproef programma in elkaar gezet. Elke dag actie zodat de jeugd van Helvoirt volgens de regels feest kon vieren. Totdat een kind van de basisschool Dr. Landman positief testte. Gevolg: een van de twee groepen acht en de juf moesten in quarantaine en géén carnaval voor de kinderen.