Lexie (4) uit Vught werd een ‘nieuw kind’ dankzij de nier van oma, familie benadrukt het belang van de nieuwe donorwet

PvdA Den Bosch: ‘Raad bij bouwplan Wielsem buitenspel gezet’

10:11 DEN BOSCH - ,,Beschikken mensen met een inkomen van 38.000 euro per jaar over een laag inkomen?’’ Die vraag stelde Fouad Kabbouti (PvdA) tot driemaal toe aan wethouder Roy Geers van Volkshuisvesting. In de ogen van het raadslid kreeg hij geen antwoord. ,,De raad is bij het plan voor woningbouw aan het Wielsem op het verkeerde been gezet én buitenspel gezet’’, maakte Kabbouti een einde aan de discussie.