Lezers bedanken ’columniste met lef’ voor hartenkreet over seksueel geweld, een bloemlezing

Ex-werknemers restaurant Noble beginnen zaak in Vughtse villa Bleijen­burg: ‘Het past ons als een jasje’

17:34 DEN BOSCH/VUGHT - In de zeventiende-eeuwse villa Bleijenburg op de hoek van de Raadhuisstraat/Ploegstraat in Vught openen chef Lars Albers en gastheer-sommelier Randy Bouwer in het voorjaar van 2020 restaurant Vigor (Engels voor kracht).