Libéma investeert miljoenen in vakantiehuisjes Beekse Bergen en Dierenbos

Ruim 2 miljoen euro steekt recreatieondernemer Libéma in de renovatie en opknapbeurt van vakantiehuisjes in Hilvarenbeek en Vinkel. Op de Beekse Bergen 40 stuks, 120 op Dierenbos.

HILVARENBEEK - Op websites werd al regelmatig geklaagd over het verblijf in de wat gedateerde bungalows in Hilvarenbeek. ,,Wij lezen die waarderingen natuurlijk ook", zegt pr-manager Linda Engels. Dus worden de 40 jungalows van het type Zebra en Giraffe fors gerenoveerd. Steeds met 20 tegelijk. En als het goed is zijn ze rond de start van het zomerseizoen klaar.

Eerste huisjes uit 1987

Deze renovatie stond al gepland, zegt Engels. De huisjes waar het om gaat zijn de eerste die Libéma op de Beekse Bergen bouwde toen het bedrijf van de familie Lips in 1987 recreatieplas, safaripark en speeltuin kocht van de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg. Het interieur ervan is al eerder vernieuwd. Nu wordt de boel in Hilvarenbeek grondiger aangepakt. Voor het interieur wordt (teak)hout hergebruikt afkomstig van huizen, versleten bruggen en spoorwegen die niet meer worden gebruikt. In de 40 huisjes komen ook nieuwe keukens.

Tussen de dieren

De huisjes die nu worden gerenoveerd staan rond de recreatieplas Victoriameer aan de kant van het vakantiepark. Libéma heeft ook huisjes staan op het safaripark zelf. Op het safariresort zijn in 2018 onderkomens in gebruik genomen waarbij de bewoners ‘tussen’ de wilde dieren verblijven.

De renovatie op de Beekse Bergen is grondiger dan die in Dierenbos in Vinkel. Maar op Dierenbos worden veel meer huisjes aangepakt. Uiteindelijk komen hier alle 120 recreatiewoningen aan de beurt voor een nieuw inrichting: gordijnen, meubels, spiegels en bedden. Dit jaar nog 94 stuks, volgend jaar de resterende 26.

Volledig scherm De zwemplas bij Dierenbos Vinkeloord © Marc Bolsius

,,Interieurs van onze huisjes worden geregeld vernieuwd", zegt Linda Engels. Libéma wil daarmee aansluiten bij veranderende smaken. En bij deze renovatie van de twee parken wordt ook het schilderwerk onder handen genomen. Ook tenten, chalets en faciliteiten worden aangepakt. De dierenverblijven op de Beekse Bergen krijgen dit jaar een opknapbeurt.