Licht aan het einde van de tunnel voor donkere Hofvijver

In januari gingen de eerste lampen kapot en vervolgens werd het donkerder en donkerder rondom de Hofvijver. Inmiddels zijn al enkele maanden alle lampjes kapot. ,,Vroeger was het ook in de latere uren best oké om te lopen hier. Maar nu is het een hele donkere bedoening", vertelde iemand begin oktober die regelmatig door het gebied wandelt. Volgens de gemeente Den Bosch zouden de lampjes ‘ergens in de loop der weken’ vervangen worden, aangezien ze afhankelijk zijn van levertijden.