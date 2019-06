Lichte schade op terrein WK handboogschieten in Den Bosch: ‘We zijn opgelucht’

Volgens Kersten is er lichte schade bij de entreepoorten die zijn opgesteld bij het veld van rugbyclub TheDukes,. Op het grote veld in het Zuiderpark zijn enkele hekkenlijnen en ‘targets’ omver gegaan. Op de Parade was lichte schade aan de banieren. Met de tientallen tentjes was niks aan de hand. Kersten: ,,We hebben dinsdag natuurlijk de weersverwachtingen goed in de gaten gehouden. We hebben in het crisiscentrum op de Parade met camera's zicht op alle locaties en contact met meteorologische diensten.’’

Veiligheidsmuur

Kersten is vooral blij dat de veiligheidsmuur die is gebouwd aan de Hekellaan overeind is gebleven. ,,We hadden bij de installatie daarvan al gezorgd voor betonnen versteviging. Verder hebben we een Red Bull-tent die bij The Dukes stond uit voorzorg weggehaald. De para-deelnemers zouden na de laatste ronde tegen half acht liever nog wat langer zijn gebleven. Maar we hebben geadviseerd om snel te vertrekken. Binnen een half uur was iedereen weg. Tot twee uur 's nachts hebben we een speciale ploeg achter de hand gehouden om nog eventueel het een en ander extra te verstevigen. Maar dat was niet nodig. Ook de bomen op de Parade hebben het goed doorstaan.’’