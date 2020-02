Lichtgevende muur op Bossche Markt; wat schuilt daarachter?

DEN BOSCH - Gewoonlijk trekt het verlichte stadhuis op de Bossche Markt 's avonds veel bekijks. Maar nu eist even verderop café In de Kleine Werelt alle aandacht op met een flitsende lichtshow . De Oeteldonkse kleuren rood, wit en geel hebben de overhand. ,,De Korte Putstraat en de Snellestraat pakken uit met carnaval. Wij hopen hiermee de Markt wat meer in de picture te krijgen’’, zegt Maarten Prinsen.

Café-eigenaar eigenaar Hein de Wert bracht hem op het idee om aan de slag te gaan met een tijdelijke aanbouw voor carnaval. Vooral om het interieur te ontzien was de zaak jarenlang gesloten en konden bezoekers terecht in een tent die tegen het pand aan stond. Prinsen: ,,Dat beviel goed. Maar de gemeente heeft de geluidsnormen aangescherpt en liet ons vorig jaar weten dat na tien uur 's avonds de tent leeg moest zijn vanwege geluidsoverlast. De isolatie was niet genoeg voor de nieuwe normen.’’

Volledig scherm Lichtgevende kubussen voor café In de kleine Werelt. Café Tijl Uilenspiegel heeft een traditionele aanbouw. © Marc Brink/BD

80.000 euro

Een houten aanbouw zoals bijvoorbeeld ‘buurman’ Tijl Uilenspiegel had uitkomst kunnen bieden. Om dat aan te schaffen zou je volgens Prinsen een halve ton of 80.000 euro moeten betalen. Prinsen: ,,Dat zijn flinke bedragen. Vooral omdat de gemeente niet kan garanderen dat de normen zouden worden aangescherpt en je dus misschien na een jaar weer iets nieuws moet kopen. Daarom is besloten om de zaak toch met wat extra bescherming te openen. De ruimte direct achter de muur mag niet worden benut door bezoekers.’’

Er werd gezocht naar ‘iets opvallends’ en het spoor leidde uiteindelijk naar een bedrijf dat grote kubussen verhuurt die bestemd zijn om allerlei vloeistoffen (600 of 1000 liter) te vervoeren of op te slaan. ,,Ze worden ook gebruikt als voor lichtshows bij disjockeys. Dan zijn het een stuks of zes containers. Wij hebben er een stuk of negentig. Een computer stuurt de led-verlichting aan. Er zijn allerlei kleurencombinaties mogelijk. Maar wij zorgen natuurlijk vooral voor rood, wit en geel.’’

De lichtmuur is inmiddels de achtergrond van heel wat ‘selfies’. ,,Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties gekregen’’, zegt Prinsen.