Lichtjesavond Begraafplaats Rosmalen biedt troost aan nabestaanden: ‘Het doet me goed om hier te zijn’

,,Het wordt alsmaar drukker”, merkt een van de vele honderden bezoekers op tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Baan Oost. Individuen, maar vooral gezinnen en families, lopen in de loerende duisternis met een brandend kaarsje in de hand, om vervolgens bij het graf van een dierbare troost te zoeken.

Wekelijks bezoek

,,Hoe ironisch is dit!”, reageert Dwight Irodikromo(35) uit Den Bosch. ,,Papa ligt op deze begraafplaats, waarvan hij zelf in dienst van de gemeente de technische tekeningen heeft gemaakt. Hij is anderhalf jaar geleden overleden in het Erasmus MC. Acht jaar daarvóór had-ie een nieuwe lever gekregen, maar vocht achter de longen is hem uiteindelijk fataal geworden”, verduidelijkt Irodikromo junior, die het graf van zijn vader elke week met de brommer bezoekt.