Lichtjesprocessie Den Bosch gaat dit jaar digitaal

,,Het is een zwaar jaar geweest, waarin sommigen op afstand afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Juist daarom is het zo belangrijk om er in deze tijd nu wel bij stil te staan’’, aldus mede-organisator Patrick Kuis. De bedoeling is dat mensen op donderdag 17 december rond 19.00 uur thuis een kaarsje aansteken. Op dat tijdstip zal op facebookpagina Lichtjesprocessie ‘s-Hertogenbosch de online lichtjesproccesie beginnen en worden nabestaanden in het licht gezet.