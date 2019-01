Lidl XL aan Oude Vlijmenseweg na drie jaar zo goed als zeker

Meester­brein (71) achter megafraude door Brabantse tuinders is juist trots: ‘We hebben de economie geholpen’

17:04 DEN BOSCH - Hoofdverdachte Theo van K. in een grote slepende strafzaak over miljoenenfraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders is ervan overtuigd dat hij niks heeft misdaan. De 71-jarige zakenman was het brein achter een omstreden constructie om aardbeien en champignons goedkoop te laten oogsten door Poolse seizoensarbeiders en is zelfs trots dat hij heeft bijgedragen aan de groei van de boerenbedrijven.