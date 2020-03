Lied ‘Brabant’ geeft saamhorigheid bij verzorgingshuis Annenborch in Rosmalen

,,Ik mag vanwege het coronavirus niet in het verzorgingshuis op bezoek bij oma”, legt kleindochter Romiena Damen uit nadat ze is uitgezongen. ,,‘Brabant’ van Guus Meeuwis geeft extra steun en een gevoel van saamhorigheid. Samen sta je sterk. Als je als een soort van koor zingt en elkaar ziet, voelen de ouderen zich niet zo alleen meer.”

‘Even op afstand bijpraten’

Oma Joke Adriaanse (80) zit met twee huisbewoners buiten op een bankje in het zonnetje. ,,We hebben geluk dat we even kunnen bijpraten, maar we blijven op afstand”, zegt dochter Corina uit Breda. ,,Fijn, maar ook emotioneel om haar nu even dichterbij te zien. We proberen de komende tijd elke dag om drie uur naar Rosmalen te komen om een beetje in de buurt van mijn moeder en de oma van Romiena te zijn.”

,,Ik mag ze niet eens omhelzen of een kus geven”, zegt oma Adriaanse (80). ,,Dat doet pijn. Maar het is geweldig dat ze hier nu zijn. Het is heel erg. Ik mag vrijdag zelfs niet eens naar de crematie van mijn oudste zus. In het huis zelf is het ook maar stil. Je ziet bijna niemand op de gang.”

Quote Ik wil mijn moeder meenemen en niet meer loslaten Jolanda Ferdinandus

,,Ze zit daar op het bankje. Ik wil haar meenemen en niet meer loslaten”, zegt dochter Jolanda Ferdinandus uit Rosmalen. Ria van Hoof heeft meegeluisterd: ,,Mijn moeder is dit weekeinde 93 geworden. Ze zit ergens boven. Ik zie ze nu niet eens. Het is moeilijk; ook omdat ze het allemaal niet meer snapt.”

Volledig scherm 'We zijn gesloten' © Peter de Bruijn

‘Een enclave in Rosmalen’

Op de deur van het verzorgingshuis staat ‘Wij zijn gesloten’ met daaronder uitleg over de reden van de sociale onthouding. ,,Annenborch is nu een soort enclave in Rosmalen. We willen vooral vrij van besmettingen blijven”, zegt directeur Janneke Pander. ,,Het bezoekverbod in Brabant is wreed. Maar we hopen zo het virus zo lang mogelijk uit ons huis te houden. Vanmiddag zingen we ‘Brabant’ weer. Precies om drie uur.”

