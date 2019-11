Lied kruipt uit de schaduw van operageweld IVC in Den Bosch

,,De zangeres en pianist pakten ons allemaal in met hun expressiviteit en muzikaliteit", aldus de gevierde sopraan, die zelf jarenlang met onder andere pianist Graham Johnson, eveneens jurylid, met het Lied de wereld rondtrok.

Belangrijk concours

Pers-, publieks-, en jongerenprijs waren voor mezzosopraan Esther Valentin en pianiste Anastasia Grishutina. De eerste prijs, de Eugène Pannebakkers LiedDuo Prijs, werd uitgereikt door burgemeester Jack Mikkers, die liet weten een trotse gastheer te zijn voor een internationaal belangrijk concours als het IVC.

Trokken opera en lied bij het IVC sinds de oprichting in 1954 gelijk op, sinds vorig jaar zijn ze gescheiden. Komend jaar zal weer de editie voor opera plaatsvinden. Waar? Dat is nog niet duidelijk, burgemeester Mikkers hoopt dat het niet in Theater aan de Parade zal zijn. ,,Is dat wel het geval, dan is dat slecht nieuws voor de ontwikkelingen rond de podia in Den Bosch", aldus Mikkers. De scheiding tussen opera en lied lijkt een verstandige. Het intieme lied nam altijd een bescheiden plaats in naast het virtuoze operageweld, de scheiding geeft zowel het genre als de uitvoerenden een betere plek in het veld.

Lied heeft een klein publiek, maar de belangstelling vanuit de jonge zangers en pianisten tot tweeëndertig jaar is groot. Maar liefs vierenzeventig duo's met vijfendertig verschillende nationaliteiten meldden zich aan, veertien mochten door naar de halve finale, vier naar de finale. Het niveau van de duo's lag hoog, het repertoire, waaronder het plichtwerk 'Oh, que tranquillo mar' ('Hoe rustig was de zee') van van componiste Sylvia Maessen was afwisselend en verrassend. Veel Schubert, Brahms, Wolf, Debussy en Duparc, maar ook onbekend of nieuw werk van Nederlandse componisten als Johanna Bordewijk Roepman, Robert Heppener, Alfons Diepenbrock en Brechtje van Dijk.

Iedereen heeft een mening

Zoals altijd bij dit concours veel diehards met pen en blocnootjes en drukke gesprekken in de pauzes. ,,Het is met zingen net als met voetballen", zei jurylid en IVC-laureaat Jard van Nes, ,,Iedereen heeft er verstand van en iedereen heeft dus een mening!" Directeur Ivan van Kalmthout liet eerder in deze krant weten van het concours graag een festival te maken met nog meer aandacht voor een randprogramma met workshops, lezingen en concerten dan voorheen.