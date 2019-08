Liefde overwint alles bij bruidspaar uit Den Bosch

Via de broer van Bep, die een vriend en collega was van Gerard, leerden de twee elkaar kennen. Na het trouwen verhuisden ze naar een woonark die de toepasselijke naam 'Amor Vincit' had. Vertaald is dat 'liefde overwint'. Toen de ark te klein werd, trokken ze in bij een grotere woonark met de naam 'Fiducia'. Oftewel: 'Vertrouwen'.

In de tweede woning van het stel kwamen hun twee kinderen Frank en Ellen ter wereld. Met z'n vieren verhuisden ze in 1969 naar Sint-Michielsgestel. Ze hebben het daar negen jaar volgehouden, maar daarna werd het gemis naar Den Bosch groot. Zó groot, dat ze besloten terug te keren.