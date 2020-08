Liever een voorbereidingstoernooitje dan de Champions League in coronatijd

Update + Video Grote brand bij Heineken in Den Bosch snel onder controle, rookplui­men in wijde omtrek te zien

16:04 DEN BOSCH - Bij de Heineken Brouwerij in Den Bosch woedde zondagmiddag een grote brand midden op het dak van een opslaghal. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. Volgens de politie stonden er zonnepanelen in brand. Het is niet bekend of de brand daar ook is ontstaan.