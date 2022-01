Liften Paleisbrug weer eens buiten gebruik en niet iedereen kan met de trap: ‘Het is een drama’

‘Lift buiten dienst wegens werkzaamheden’ staat in rode letters boven de liften aan weerszijden van de Paleisbrug. Maar gewerkt wordt er niet. Al vanaf 17 december is dit al zo, maar eigenlijk is het al sinds de opening van de brug in mei 2015 een gebed zonder end. ,,De liften doen het vaker niet dan wel", zegt buurtbewoner Liesbeth van Malsen. Zij gaat iedere dag sporten in Vught, komt zodoende langs de brug en dan kijkt ze even of de lift het doet. Ze heeft al meerdere keren aan de bel getrokken bij de gemeente.