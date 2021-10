Lily Voets overleden, de aanstekelijke lach van de eerste vrouwelijke minister in Oeteldonk

Nieuwe bewoners kunnen intrek nemen in Petruskwar­tier Berlicum

13 oktober BERLICUM - Je ziet er al de eerste bewoners sjouwen met bananendozen vol spullen. De verhuur van de splinternieuwe appartementen in het Petruskwartier aan de Kerkwijk in Berlicum komt op gang. Over een paar weken zijn alle 32 appartementen bewoond.