Literair ‘ontbijtje’ van gynaecoloog Mieke Kerkhof en cabaretier Katinka Polderman

Het is Mieke Kerkhof die bij huize Polderman in Den Bosch-Oost aanbelt. In haar hand rust een sneeuwschuiver die is verfraaid met een Brabants bont tafellaken. Het hulpmiddel, dat met wat fantasie iets weg heeft van een ovenschep, blijkt een schot in de roos om de 1,5 meter te respecteren. De ‘ovenschep’ gaat eerst in de richting van Polderman wier 1-jarige zoon Koen uitgerekend door Kerkhof mede op de wereld is gezet.