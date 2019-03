Literaire Manifestatie als opwarmertje voor Boekenweek

Opmerkelij­ke eis van advocaat: 'Op zoek naar partij met zak geld voor exclusief verhaal Gheiybe’

17:41 ROSMALEN - De naar Iran gevluchte ‘treitercrimineel’ Shahin Gheiybe (35) is bereid om ‘het volledige verhaal’ op televisie of in een krant te vertellen, maar wel tegen een prijs. Zijn advocaat Sonya Taheri is op zoek naar een ‘omroep die het meeste geld over heeft’ voor een exclusief interview met de voortvluchtige Rosmalenaar. ,,De naam van mijn cliënt is behoorlijk geschaad en dat heeft hem zeker ook financieel getroffen”, zegt Taheri tegen het Brabants Dagblad.