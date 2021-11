LIVE | Polsbandjes, carnavalsclubs en Bonnie St. Claire: Oeteldonk is klaar voor 11-11

Extreme prikangst? Dit spelletje kan helpen

VUGHT - Daar zit je dan, het zweet breekt je uit, je trekt langzaam wit weg, je begint te hyperventileren, wordt duizelig, krijgt hartkloppingen en valt flauw. Soms plas je zelfs in je broek. Het is ‘maar’ een prikje wordt gezegd maar dat geldt niet voor jou. Een speciaal door Elisabeth Huis in ’t Veld uit Vught ontwikkeld spelletje kan helpen en is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs.

10 november