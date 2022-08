Liz zet (huis)dieren op en verkoopt ze in haar winkel met designspullen: ‘Ik denk dat het wel zal aanslaan’

In de winkel schuin tegenover kantoorvakhandel Van Dijk & Hees moet je een paar keer kijken om te weten of je het goed ziet. Staat daar nou een spierwit schaap? Goed gezien. En aan de muur hangt inderdaad de kop van een zebra waarvan de glazige blik is gericht op een vergulde vlinder. En wat te denken van de pronkende pauw (1850 euro) en de kop van een wildzwijn (519 euro) vlakbij een vaas die is gedecoreerd met tientallen schelpen? En dan zijn er nog enorme antieke spiegels en een glanzende schedel die is gemaakt van wit hout.