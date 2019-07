Logistieke Bossche bedrijven breiden uit

Aan de Rietveldenkade 15, bij Spierings Smart Logistics, is al te zien dat er nieuwbouw komt. Sinds begin mei wordt een nieuwe hal gebouwd voor de opslag van goederen. Zo'n 5000 vierkante meter. Eerder al renoveerde Spierings de oude hallen pal naast de containerterminal.

Buurman Brouwers op nr. 13 wil ook uitbreiden. Het liefst op een terrein tegenover het huidige bedrijfspand. De braakliggende grond daar is gekocht voor Unibouw dat er een opslaghal van zo'n 11.000 vierkante meter gaat bouwen. Met Brouwers als huurder, hoopt Unibouw. Maar die kogel is nog niet helemaal door de kerk, zegt Toine Brouwers die met zijn broer Joris de directie voert. Hun vader begon ooit in Engelen, in 1989 namen de zoons de zaak over.

Ook in Zaltbommel

Brouwers zit sinds een jaar in een nieuw, ruim 11.000 m2 groot bedrijfspand. Het telt 48 gangen met stellingen, elk zes verdiepingen hoog en 112 meter diep. Brouwers huurt ook 4.000 meter in Zaltbommel. In de nieuwe hal in Den Bosch waren wat technische aanloopproblemen maar loopt alles inmiddels op rolletjes, zegt Brouwers. Bij de twee takken van Brouwers, transport en distributie/warehousing, werken zo'n 35 mensen van wie 17 chauffeurs. Toine Brouwers verwacht over een maand of drie een definitief besluit te kunnen nemen over waar het bedrijf de opslag uitbreidt.

Stuwadoren blijft belangrijk

Directeur Frank Bruurs van Spierings is blij met de ontwikkeling van buurman Brouwers. ,,Het geeft een impuls aan de logistieke bedrijvigheid en de Bossche Container Terminal op de Rietvelden.” Spierings heeft zelf geen transportpoot en besteedt ritten uit aan bedrijven als Brouwers. De nieuwe hal voor Spierings is bedoeld voor opslag. Containers worden vanaf het schip 'in’ het pand geplaatst waarna ze direct kunnen worden gelost of gevuld. Laden en lossen, het stuwadoren, is met 60 procent nog de belangrijkste activiteit van Spierings.Er werken rond 50 mensen.