Lokaal 7 wil professioneler, maar dat kost geld

BERLICUM - De lokale omroep in Sint-Michielsgestel, Lokaal 7, wil een slag maken naar een meer professionele organisatie. Samen met de lokale omroep in Heusden wil ze aansluiten bij DTV, die onder meer in Oss en Den Bosch actief is. Maar voor zo’n stap is geld nodig. En dus hoopt Lokaal 7 dat Sint-Michielsgestel de komende jaren een paar ton over heeft voor een betere en lokale, onafhankelijke nieuwsvoorziening.

Lokaal 7 wil via een streekomroepplan samen met Heusden aansluiting zoeken met de lokale omroep DTV, die al in Den Bosch en Oss, maar ondertussen ook in Uden en Bernheze actief is. Interim-voorzitter Mari van den Broek: ,,Met eigen geld is vanaf 1988 Lokaal 7 in de lucht. Ze draait op vrijwilligers. Maar willen we een professionele slag maken, en de landelijke overheid verwacht dat van ons, dan moeten we een paar journalisten in dienst nemen. Dat kost geld.”

Quote We krijgen 1,39 per inwoner per jaar. Bep Arbouw, bestuurslid Lokaal 7

Maar geld heeft de omroep niet, althans niet genoeg. Bep Arbouw, bestuurslid van Lokaal 7: ,,We krijgen 1,39 euro per inwoner per jaar. Dat is een slordige 16.000 euro per jaar. Maar als je 24-7 bovenop het lokale nieuws wilt zitten en dat goed wilt doen, dan heb je minstens drie ‘luizen in de pels’ nodig die voor een continu aanbod van content (nieuwsberichten) zorgen. Als dat straks niet lukt, dan missen we de boot in Sint-Michielsgestel”

Technische hulp

Secretaris Nol van Iersel vult aan: ,,Vrijwilligers kunnen dit werk doen naast hun eigen baan. We beschikken over een stuk of veertig vrijwilligers. Maar die lopen uiteraard ook nogal eens te hoop tegen hoe ze technisch vooruit geholpen kunnen worden met geluid en beeld en uitzendingen. Daar is meer professionele hulp bij nodig.”

Eigen middelen opbouwen

Lokaal 7 denkt aan financiële hulp vanuit de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,Dat hoeft nu nog niet eens structureel. We kunnen opbouwen met het eerste jaar 75.000 euro, het tweede 85.000 en het derde jaar 100.000 euro. Dan geeft dat ons de kans om professioneel te worden, een goede nieuwsvoorziening tot stand te brengen en zo ook een rol te spelen in het maatschappelijk en sociale veld binnen de gemeente. Die drie jaar biedt de kans om ook eigen middelen op te bouwen uit reclameboodschappen”, zegt Van den Broek.

Corona

Volgens Van Iersel vervulde Lokaal 7 de afgelopen tijd met verve een belangrijke rol. ,,Denk maar aan corona. Wij hebben bij talrijke gebeurtenissen toch het verslag kunnen doen aan alle mensen die er niet bij konden zijn vanwege de strenge regels.”

Boodschap aan raad

Lokaal 7 hoopt binnenkort alle politieke partijen bij elkaar te krijgen om hun plannen nog eens voor het voetlicht te brengen. Met als doel dat er geld in de begroting wordt vrij gemaakt. Tijdens de raadsvergadering van volgende week toont Lokaal 7 een videoboodschap die de noodzaak van professionalisering nog eens naar buiten brengt.