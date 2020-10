Lokale internetomroep NOVO3 wil meer luisteraars én televisie

VUGHT - Het afgelopen jaar ging vooral veel tijd zitten in het op poten zetten van NOVO3. Nu de organisatie van de nieuwe Vughtse lokale internetomroep staat, wordt het volgens het recent aangetreden bestuur tijd om na te denken over de toekomst, nieuwe programma's én mogelijk televisie. Een denktank gaat ermee aan de slag.

Zaterdag 10 oktober is NOVO3 één jaar in de lucht. Vanuit de studio aan de Marktveldpassage in Vught wordt daar feestelijk bij stilgestaan. ,,We zijn door corona wel wat geremd in wat we wel en niet kunnen doen maar we gaan met een ‘live-jukebox’, optredens, radioquiz en loterij voor wat reuring en interactie zorgen", zegt de nieuwe voorzitter Martijn van Engelen.

Kruisbestuiving

Samen met secretaris Niek Persoon en penningmeester Jules van der Steen vormt hij de 'frisse wind’ van NOVO3. ,,We willen een toekomstbestendig mediaplatform worden. Daarvoor willen we samenwerkingen aangaan die zorgen voor kruisbestuiving. We zijn hiermee in een vergevorderd stadium. Over een paar maanden kan ik daar meer over vertellen.”

Luisterdichtheid vergroten

NOVO3 is een internetomroep. Een groep van zo'n 45 vrijwilligers maakt nieuwsberichten, video’s en geluidsbestanden die volgens de voorzitter leiden tot zo'n 20.000 hits per maand. ,,We willen volgend jaar naar 25.000 hits en we willen onze luisterdichtheid vergroten en verder professionaliseren.”

Zendmachtiging

Daar hoort wat hem betreft uiteindelijk ook televisie bij. Iets wat nu nog niet mogelijk is omdat de lokale omroep Avulo de zendmachtiging tot en met mei 2021 in handen heeft. ,,We moeten dus afwachten aan wie de machtiging daarna wordt gegund.”